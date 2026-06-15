Španski selektor De la Fuente govorio je i o zdravstvenom stanju Lamina Jamala, čiji je nastup prethodnih dana bio pod znakom pitanja.

Prema njegovim rečima, mladi fudbaler Barselone spreman je da pomogne ekipi, ali neće biti među starterima.

-Jamal? On je u dobroj formi i stigao je baš kada smo želeli. Oseća se veoma dobro, kao i ostali koji su imali problema. Svi su na raspolaganju, ali trojica neće početi kao starteri. Videćemo kako će se meč razvijati. Pratimo uputstva medicinskih timova Barse i našeg. Oni ukazuju da je spreman da igra sutra bez problema. U fudbalu nikada ne znaš šta se može desiti. Nije spreman za 90 minuta, ali je spreman za jedno poluvreme, ne znam koliko. U odličnoj je formi da igra nekoliko minuta i lekari se slažu sa tom odlukom - objasnio je selektor Španije.

Furija će od 18.00 protiv Zelenortskih Ostrva krenuti u pohod na svetsku titulu, a ostaje da se vidi koliku će minutažu na startu turnira dobiti Jamal.

Jedno je sigurno, Španija je jedan od glavnih favorita...