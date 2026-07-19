Da je FIFA birala - a možda i jeste - ne bi se namestio veći spektakl u borbi za Zlatni globus (ranije Zlatnu boginju). Prva reprezentacija protiv druge u njenom poretku. Prvak sveta protiv prvaka Evrope. Mesi protiv Jamala. Dakle, finale svih finala.

U Njujorku, ili Nju Džerziju, svejedno, gledamo Finalisimu, kad već nismo onomad u Dohi usled rata na Bliskom istoku koji, evo, ne prestaje ni uprkos kobajagi primirju. Mira na „Metlajfu“ večeras od 21 sat po našem i španskom vremenu (15 po lokalnom, 16 po argentinskom) neće biti jer je ulog zlata vredan. Vredniji i od zalivske nafte, bar za zaljubljenike ili zaluđenike, kako god, u najpopularniji sport. Vredniji svakako i za aktere finala 23. Mundijala.

Argentina koja, čini se, ima devet života na ovom turniru igra za četvrtu titulu vladara planete i prilazak na samo jednu zaostatka za arhirivalom Brazilom, a Španija za drugu i beg od Engleza koji će se, izgleda, dok je sveta i veka, dičiti onom iz 1966. A samo dve reprezentacije su uspele da obrane naslov prvaka sveta: Italija 1938. i Brazil 1962. godine. Večeras uz „masnu“ naknadu Slovencu za suđenje može da im se pridruži Argentina, koja je ovakvu priliku propustila 1990. (poraz od SR Nemačke 0:1). Brazil nije odbranio krunu 1998. (Francuska 0:3), a Francuska 2022. (Argentina 3:3 - 2:4 penalima).

U Ist Raderfordu, predgrađu Velike jabuke, udariće jedan na drugog Leo Mesi i Lamin Jamal, jedina dvojica koja su izvela više od 20 driblinga na Svetskom prvenstvu 2026. Naslednik legendarnog Maradone koji uživa „tamo gore“, s 39 godina imao je 25, a dve decenije mlađi Španac 22 driblinga. A samo jedan može biti vladar svetskog trona 2026.

U osvit, nadamo se, epskog okršaja, Leo Mesi je prvi put javno komentarisao čuvenu fotografiju iz 2007. na kojoj u naručju drži bebu Lamina Jamala. Skoro 19 godina posle akcije koju su organizovali katalonski „Sport“ i Unicef za dobrotvorni kalendar, Argentinac i Španac su suparnici u finalu Mundijala.

- Ta fotografija je ludost. Slikao sam se s njim dok je bio beba, a sad igramo finale Mundijala. To je ludost. On je jedan od najboljih igrača sveta. Želim mu sve najbolje, ali ćemo pokušati da se pobrinemo da ne bude u najboljem izdanju - rekao je kapiten „gaučosa“, koji je istom prilikom odgovorio na pitanje Novaka Đokovića, a što je odjeknulo planetom.

Dakle, pre 19 godina na jednoj fotki iz svlačionice „Nou kampa“ Mesi drži bebu Jamala u naručju, dok na drugoj zajedno pomaže Laminoj majci Šejli pri kupanju bebe. Skoro dve decenije kasnije igraju finale svih finala...

OČEKIVANI SASTAVI

ŠPANIJA: Simon - Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Ruiz - Jamal, Olmo, Baena - Ojarzabal.

ARGENTINA: E. Martinez - Molina, Romero, L. Martinez, Taljafiko - Paredes - De Paul, Mak Alister, Fernandez - Mesi, Alvarez.