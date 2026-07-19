Lusijana Salazar, manekenka, glumica, plesačica i poslovna žena iz Buenos Ajresa, pridružila se brojnim poznatim ličnostima koje su doletele u SAD da bodre Argentinu.

Luli, kako sebe vodi na Instagramu gde ima armiju od 2,9 miliona fanova, nije prvi put na Mundijalu. Tokom šampionata 2006, prvog za Lionela Mesija s kojim su je, uzgred rečeno, povezivali svojevremeno, imala je ulogu „kume reprezentacije“. Na minulom u Kataru je takođe bila, a sad, kad se Leo u 40. oprašta od svetskih prvenstava, valjda, pet godina od njega starija navijačica se nada četvrtoj zvezdi na dresu. Pokazala je to gestom iz hotelske sobe u Majamiju.

Lusijana nije sama na Floridi, povela je i ćerku Matildu koja, valjda zbog mamine slave, ima gotovo 400.000 pratilaca na Instagramu. Bile su na šesnaestini finala protiv Zelenortskih Ostrva, baš u Majamiju. Vozinja i simpatično društvo s arhipelaga u Atlantiku bili su prva od četiri prepreke koje su „gaučosi“ prošli kako bi se probili u večerašnje finale (21.00, Arena premium 1). Salazar je, dabome, privukla pažnju upečatljivim stajlingom na tribinama stadiona „Hard rok“. U topu s argentinskom zastavom, miniću od džinsa i čizmama do kolena koje je, pored takvih aduta, malo ko primetio.

„Napred Argentina!“, uzviknula je tom prilikom.

Kasnije je u jednoj od objava napisala „Ne mogu da prestanem da osećam“ i uz to dodala pesmu „La cuarta estrella“ (Četvrta zvezda), koja je postala himna navijača„albiseleste“ na Mundijalu 2026. Aluzija je jasna pred okršaj sa Španijom u Njujorku.

Lusijana je u hotelskoj sobi s pogledom na okean pozirala demonstrirajući podršku reprezentaciji i nekoliko sati pred epski okršaj s Englezima u polufinalu. I slaveći gol pokojne legende Dijega Maradone iz Meksika 1986. Na sebi je imala mikrobikini s detaljima koji podsećaju na dres „gaučosa“ s brojem 10, razume se.

„Božja ruka“, napisala je u objavi.