Lusijana Salazar, manekenka, glumica, plesačica i poslovna žena iz Buenos Ajresa, pridružila se brojnim poznatim ličnostima koje su doletele u SAD da bodre Argentinu.

Lionel Mesi

Luli, kako sebe vodi na Instagramu gde ima armiju od 2,9 miliona fanova, nije prvi put na Mundijalu. Tokom šampionata 2006, prvog za Lionela Mesija s kojim su je, uzgred rečeno, povezivali svojevremeno, imala je ulogu „kume reprezentacije“. Na minulom u Kataru je takođe bila, a sad, kad se Leo u 40. oprašta od svetskih prvenstava, valjda, pet godina od njega starija navijačica se nada četvrtoj zvezdi na dresu. Pokazala je to gestom iz hotelske sobe u Majamiju.

Lusijana Salazar

Lusijana nije sama na Floridi, povela je i ćerku Matildu koja, valjda zbog mamine slave, ima gotovo 400.000 pratilaca na Instagramu. Bile su na šesnaestini finala protiv Zelenortskih Ostrva, baš u Majamiju. Vozinja i simpatično društvo s arhipelaga u Atlantiku bili su prva od četiri prepreke koje su „gaučosi“ prošli kako bi se probili u večerašnje finale (21.00, Arena premium 1). Salazar je, dabome, privukla pažnju upečatljivim stajlingom na tribinama stadiona „Hard rok“. U topu s argentinskom zastavom, miniću od džinsa i čizmama do kolena koje je, pored takvih aduta, malo ko primetio.

„Napred Argentina!“, uzviknula je tom prilikom.

Lusijana Salazar

Kasnije je u jednoj od objava napisala „Ne mogu da prestanem da osećam“ i uz to dodala pesmu „La cuarta estrella“ (Četvrta zvezda), koja je postala himna navijača„albiseleste“ na Mundijalu 2026. Aluzija je jasna pred okršaj sa Španijom u Njujorku.

Lusijana Salazar

Lusijana je u hotelskoj sobi s pogledom na okean pozirala demonstrirajući podršku reprezentaciji i nekoliko sati pred epski okršaj s Englezima u polufinalu. I slaveći gol pokojne legende Dijega Maradone iz Meksika 1986. Na sebi je imala mikrobikini s detaljima koji podsećaju na dres „gaučosa“ s brojem 10, razume se.

„Božja ruka“, napisala je u objavi.

Lusijana Salazar