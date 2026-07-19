Fudbalska reprezentacija Engleske osvojila je treće mesto na Svetskom prvenstvu pošto je pobedila Francusku rezultatom 6:4.

Viđen je neverovatan meč u Majamiju i dva potpuno različita poluvremena. U prvom su Francuzi delovali indisponirano i nezainteresovano, što su Englezi iskoristili i na pauzu otišli sa neverovatnih 4:0. U drugom su se "trikolori" probudili i najavili dramu, ali nisu mogli do čudesnog preokreta. Ako im je za utehu, učinili su utakmicu zanimljivijom.

Engleska je povela u trećem minutu golom Deklana Rajsa koji je opalio sa distance, Menjon je bio nemoćan i tim Tomasa Tuhela je stigao do prednosti.

U 11. minutu je Bukajo Saka zatresao mrežu, ali je gol poništen zbog ofsajda. Osam minuta kasnije su Ostrvljani duplirali prednost. Rajs je izveo korner, najviši u skoku bio je Ezil Konsa koji pogađa za 2:0.

Odbrane praktično nisu postojale, viđen je veliki broj prilika, a Englezi su u 37. minutu stigli do trećeg pogotka. Pogodio je Saka nakon užasne reakcije defanzivaca Francuske. Košmarno prvo poluvreme "trikolora" je nastavljeno u prvom minutu nadoknade, a strelac je ponovo bio Saka.

Odigrali su Francuzi skandalouzno prvo poluvreme i u drugom su morali da pokažu reakciju, što se i dogodilo. Već u 48. minutu je Kilijan Mbape zatresao mrežu na asistenciju Olisea. Samo šest minuta kasnije "trikolori" preko Barkole smanjuju na 2:4, da bi potom Mbape u 66. minutu došao do desetog gola na Mundijalu i tako uneo potpunu dramu. Time je napadač Real Madrida prestigao Lionela Mesija na vrhu liste strelaca. Kapiten Argentine je na osam pogodaka i ostaje da se vidi može li u finalu da ugrozi Mbapea.

Nastavilo se sa golovima u samoj završnici. Dosuđen je penal za Englesku koji u 86. minutu u gol pretvara Saka i tako stiže do het-trika. Nije se Francuska predavala, pa je Dembele šestom minutu nadoknade pogodio za 4:5. Ipak, samo dva minuta kasnije Džud Belingem postavlja konačan rezultat.

Engleska je tako stigla do trećeg mesta, a Didije Dešan je porazom okončao mandat na klupi Francuske i naslediće ga Zinedin Zidan.

Sada sledi ono pravo, a to je finale. Španija i Argentina će u nedelju od 21 sat po srednjeevropskom vremenu odlučiti o tome ko će biti prvak sveta.