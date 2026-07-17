Fudbal se ne vraća kući, kako to oni koji su ga izmislili vole da naglase očekujući da na Ostrvo konačno stigne neka titula. Ne, i ovog puta oni se vraćaju kući, a o trofeju posle 1966. - tad i nikad više, i dalje stoji - mogu samo da sanjaju.

Treći put otkako su trijumfovali na Mundijalu kod kuće, i to uz kontroverzni gol Harsta u finalu protiv „pancera“, Englezi su ispali u polufinalu. Iliti - uvek kad su stigli do ove faze (1990, 2018, 2026). Ni angažovanje Nemca nije im donelo napredak u odnosu na Tri lava pod komandom domaćeg selektora Gareta Sautgejta. S njim su izgubili finale EVRO 2020. i 2024, a na Mundijalu su stigli do polufinala. Kao i s Tomasom Tuhelom, čija sudbina je zasad poznata...

I dok Engleze čeka bolan povratak kući, jedna Engleskinja će na Finalisimu! Kad je već bila na svakoj utakmici Argentine na Mundijalu. I na sve do jednoj do polufinala Kelsi-Rouz Bauers je nosila dres „gaučosa“. Jasno, kad je u vezi s Markosom Senesijem, rezervnim defanzicem selekcije Lionela Skalonija koji je na letovanju dobio poziv. Preksinoć je bila u trenerski neutralnih boja kako se, očigledno, ne bi zamerila svojim Englezima.

„Pitam se da li će moja veza preživeti ovu utakmicu“, napisala je Kelsi uoči susreta u Atlanti.

Kasnije je ova engleska fudbalerka, s izazovnim objavama na mrežema, dodala:

„Ludo iskustvo s mnogo pomešanih emocija, nešto što neću zaboraviti. Ponosna sam na to dokle je Engleska stigla i, naravno, na svog partnera što je stigao do finala Mundijala. Vidimo se u Njujorku.“