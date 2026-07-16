Argentina bi mogla da se suoči sa sankcijama FIFA nakon što su reprezentativci proslavili plasman u finale Svetskog prvenstva sa transparentom na kojem je pisalo „Las Malvinas son Argentinas“ („Malvini su argentinski“), posle pobede nad Engleskom u polufinalu.

Nakon velikog preokreta i trijumfa u Atlanti, vezista Đovani Lo Selso pojavio se na terenu sa transparentom koji su prethodno istakli argentinski navijači na tribinama. Zajedno sa Nikolasom Otamendijem nakratko ga je držao, pa raširio na travi stadiona.

Međunarodni odbor fudbalskih saveza (IFAB), koji donosi pravila igre, kao i FIFA, imaju jasan stav kada je reč o isticanju političkih zastava, slogana i simbola.

- Oprema ne sme sadržati političke, verske ili lične slogane, poruke ili slike. Igrači ne smeju pokazivati donji veš sa političkim, verskim ili ličnim sloganima, porukama ili slikama, niti reklamama osim logotipa proizvođača - navodi se u pravilniku IFAB.

- Za svaki prekršaj igrač i/ili reprezentacija mogu biti kažnjeni od strane organizatora takmičenja, nacionalnog fudbalskog saveza ili FIFA.