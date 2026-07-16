Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Ognjen Vranješ brutalno je odgovorio na prozivke Tarika Muharemovića i Ermedina Biberovića.

Sve je počelo kada je Vranješ pre par godina istakao da se BiH nikad nigde neće plasirati.

Vranješ je tokom gostovanja u jednom programu uživo veoma oštro reagovao na njihove poruke.

- Ja sam za tu Bosnu igrao deset godina, još dve-tri godine za mladu reprezentaciju. Imam, dakle, 13 godina staža u reprezentaciji - rekao je Vranješ, a potom nastavio:

- I sad vidim da me prozivaju. Ja sam pre šest godina dao izjavu da Bosna nikad nigde neće otići. Ali to su mentoli krezubi, što glume mangupe. Otišli tamo, izbeglice, dva lava, dva tigra ispred kuće i daju sebi za pravo da komentarišu mene. Međutim, oni su toliko maloumni da nisu razumeli poentu onoga što sam hteo da kažem.