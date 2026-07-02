Fudbaleri Bosne i Hercegovine izgubili su od Sjedinjenih Država sa 2:0 u šesnaestini finala Svetskog prvenstva i tako završili takmičenje na startu nokaut faze.

Izabranici Sergeja Barbareza su veći deo drugog poluvremena imali igrača više pošto je napadač domaćeg tima Balogun dobio crveni karton. Ipak, to nije pomoglo "zmajevima" da dođu do boljeg rezultata.

Zbog toga ih je kritikovao Zlatan Ibrahimović. Čuveni napadač radi kao analitičar na američkoj televiziji "Fox Sports", gde je istakao da je izgledalo kao da su Amerikanci ti koji imaju igrača više, a ne BiH.

- Bosna i Hercegovina imala je svaku priliku da iskoristi okolnosti, ali je delovala uzdrmano. Igranje protiv desetorice trebalo je da im da dodatno samopouzdanje, a na kraju su Amerikanci izgledali kao ekipa koja ima igrača više - rekao je Ibrahimović, a prethodno je podvukao da talenat nije dovoljan da se pobedi meč na Mundijalu.

- Ne osvajate nokaut utakmice na Svetskom prvenstvu samo talentom. Osvajate ih mentalitetom. Večeras su SAD pokazale mentalitet šampiona. Sjedinjene Američke Države nisu počele žaliti same sebe. Nastavili su trčati, vršiti pritisak i verovati. Upravo me to najviše impresioniralo - zaključio je Zlatan.