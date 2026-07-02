Jakob Videl Zeterstrom je u devet navrata sačuvao mrežu i s takvim učinkom bi bio MVP svake utakmice, sem kad su na drugoj strani razgoropađene zveri s galskim petlom na srcu.

Zvanje najboljeg aktera susreta šesnaestine finala je pripalo Kilijanu Mbapeu. Opravdano, dabome, iako je Šveđanin među stativama, eto, blistao pred 80.663 svedoka. Čuvar mreže Tri krune nije mogao da spreči dva gola Mbapea i jedan Barkole, a s tih konačnih 3:0 u Njujorku zemljaci Zlatana Ibrahimovića treba da budu i zadovoljni. Mogla je da bude i ubedljivija pobeda najvećeg favorita za titulu - kvota spala na 2,00 - jer su „petlovi“ dvaput pogodili stativu (Mbape i Olise).

Sva slava poslednjeg junskog popodneva u Ist Raderfordu, nadomak Velike jabuke, pripala je, dakle, kapitenu Francuske koji se izjednačio s Mesijem na vrhu liste strelaca ovog Mundijala (po šest golova), a u večnom poretku mu je prišao na jedan pogodak (19:18).

Ujedno, za istoriju fudbala važnije, 27-godišnji Parižanin je srušio rekord SP po broju golova u nokaut-fazi. S 10 hitaca je ostavio za sobom brazilske legende Ronalda i Leonidasa (po osma), njihovog najslavnijeg zemljaka Pelea, svog sunarodnika Fontena i mnoge druge. Sve druge!

- Veoma sam svestan ko sam, kako igram, šta ću da uradim, ali nije samo stvar u meni. Tim je svestan šta treba da se uradi - istakao je as Reala.

Deset minuta pošto je Mbape postigao drugi gol Didije Dešan ga je pozvao da izađe na utakmici Mundijala za koji ovde imate sve na jednom mestu. I dok se kapiten bližio klupi, selektor mu se klanjao! Kakav odnos imaju pokazao je najbolji strelac Francuske svih vremena i prilikom proslave golova - trčao je u zagrljaj Dešanu.

- Taj potez je DNK ove reprezentacije. Selektor prolazi kroz težak period i mi smo tu da ga podržimo. On zna da nikad neće biti sam - rekao je Mbape.

Kilijan nije, međutim, jedina napast po golmane na šampionatu u SAD, Meksiku i Kanadu. Za Tjerija Anrija jedan drugi Dešanov izabranik je opasniji.

- Mbape će uvek biti MVP jer ima brojke koje niko ne može da nadmaši, ali Olise je najvažniji igrač ove Francuske. On je čudovište - istakao je Anri za vezistu koji ima pet asistencija na turniru, što je najviše još od Nemca Heslera 1994.

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