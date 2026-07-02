Selektor fudbalske reprezentacije DR Konga Sebastien Desabre doživeo je izuzetno težak trenutak nakon utakmice njegovog tima, pošto je nakon poraza od Engleske saznao da mu je preminuo otac.

Englezi su slavili posle preokreta rezultatom 2:1 i tako prošli u osminu finala, a posle meča je Desabre čuo tužnu vest koja je potresla ceo tim.

Posebno emotivan trenutak dogodio se i na konferenciji za medije, gde je vest o smrti njegovog oca saopštena, što je izazvalo njegov šok, kao i među prisutnima.