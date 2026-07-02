Fudbaleri Bosne i Hercegovine završili su takmičenje na Svetskom prvenstvu u šesnaestini finala pošto su izgubili od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0.

Edin Džeko neće po dobrom pamtiti ovaj meč. Kapiten "zmajeva" je početkom drugog poluvremena zbog povrede morao da napusti teren, a posle meča nije krio razočaranje, ali je istakao da ekipa može da bude ponosna na ono što je pokazala na turniru.

- Nemam neki poseban komentar. Dali smo sve od sebe, nažalost idemo kući, ali moramo biti ponosni na sve što smo uradili ovde - počeo je Džeko.

Govorio je o ključnim trenucima na utakmici.

- Stvari nisu krenule nizbrdo odmah, ali to na kraju jeste bio presudan trenutak. Taj drugi gol nismo smeli primiti. Iako smo posle njihovog crvenog kartona imali dominaciju na terenu, taj pogodak nas je jednostavno „pokosio“ i to je to.

O podršci sa tribina:

- Nema tu neke posebne poruke, ja to uvek govorim – hvala im za sve. Mislim da su oni ponosni na nas, baš onoliko koliko smo i mi ponosni na njih.

Da li će i dalje igrati za Bosnu i Hercegovinu?

- Otom potom, videćemo - završio je Džeko.