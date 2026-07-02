Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva. "Zmajevi" su izgubili od Sjedinjenih Američkih Država i tako okončali svoj drugi nastup na Mundijalima.

Posle meča je svoje utiske izneo selektor Sergej Barbarez.

- Kada izgubite, uvek imate osećaj da je nešto nedostajalo. Nažalost, imali smo utakmicu pod kontrolom. Iz našeg poseda, gde smo dominirali, primili smo gol. U drugom poluvremenu smo pokušali da se vratimo. Ja zaista volim ove momke i žao mi je što nismo uspeli da napravimo novu istoriju - rekao je Barbarez.