Edin Džeko je na utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država ispisao istoriju. Kapiten Bosne i Hercegovine je postao prvi igrač sa 40 ili više godina koji je nastupio u nokaut fazi Svetskog prvenstva.

Džeko ima 40 godina i 106 dana i u petoj deceniji života nastavlja da igra na najvišem nivou.

Njegovo prisustvo na terenu i dalje ima veliki uticaj na igru, kako u reprezentaciji, tako i u klupskom fudbalu.

Bosni i Hercegovini je ovo drugo učešće na Mundijalu. Prethodno su "zmajevi" igrali 2014. u Brazilu, a Džeko je i tada bio jedan od ključnih igrača tima.

Nažalost po njega i čitavu Bosnu i Hercegovinu, "zmajevi" su izgubili od domaćina sa 2:0 i tako završili nastup na Mundijalu.