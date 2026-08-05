Reprezentativac Bosne i Hercegovine i fudbaler Šalkea Edin Džeko završiće karijeru na kraju aktuelne sezone. Kada mnogi pohrle ka novcu, Saudijskoj Arabiji, Emiratima... Džeko se vratio u Nemačku i obukao dres tima iz Gelzenkirhena i to dok su bili u Cvajti.

Sada je nemački "Bild" istraživao koliko Džeko zarađuje u Šalkeu i došao do saznanja da će igrati za "siću", odnosno 500.000 evra neto. Ima tu, naravno, raznih bonusa za učinak i uspeh samog kluba, ali sigurno da bi ovaj novac mogao da bude višestruko veći da je odlučio da igra na nekom drugom kontinentu.

- Džeko je u Gelzenkirhenu već stekao poseban status. Ne samo zbog šest golova na 11 utakmica proletos u Cvajti, već zbog uticaja na terenu i van njega. Nedavno je ukazao šefovima da fitnes oprema u teretani ne pokriva sve grupe mišića. Reagovali su odmah. Prema osoblju se odnosi s najvećim poštovanjem. Svakoga će pozdraviti, svakome se osmehnuti - piše Bild.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da Džeko ne očekuje poseban tretman, niti minutažu.

- Ako bude impresionirao na treninzima - igraće. Ako ne - sedeće na klupi. I on je sasvim zadovoljan takvim aranžamanom.

Džeko čak nema, niti želi, povlastice što se tiče parkiranja isped stadiona, pa tako ne postoji mesto rezervisano za njega već se parkira na prvom slobodnom.