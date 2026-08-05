Sada je poznata i cena njegovog transfera iz ruskog Rubina.

Prema navodima Meridian sporta, Partizan neće platiti obeštećenje, već će samo ekipi iz Kazanja ići procenat od narednog transfera. Ono što je nepoznato je o kom procentu je reč.

Ovo je za Partizan verovatno idealno rešenje da pojača tim u ovom trenutku, usled velikih finansijskih problema.

Čumić je prethodno bio igrač Olimpijakosa, Sporting Hihona, Radničkog iz Niša, užičke Slobode, Metalca iz Gornjeg Milanovca i Saragose.

Rubin ga je svojevremeno platio 1.500.000 evra Vojvodini, a govorilo se prethodno da bi mogao da se vrati u Novi Sad.