Sada je poznata i cena njegovog transfera iz ruskog Rubina.
Prema navodima Meridian sporta, Partizan neće platiti obeštećenje, već će samo ekipi iz Kazanja ići procenat od narednog transfera. Ono što je nepoznato je o kom procentu je reč.
Ovo je za Partizan verovatno idealno rešenje da pojača tim u ovom trenutku, usled velikih finansijskih problema.
Čumić je prethodno bio igrač Olimpijakosa, Sporting Hihona, Radničkog iz Niša, užičke Slobode, Metalca iz Gornjeg Milanovca i Saragose.
Rubin ga je svojevremeno platio 1.500.000 evra Vojvodini, a govorilo se prethodno da bi mogao da se vrati u Novi Sad.
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