-Ne mogu ovako vruće glave, sad mi zvoni da bih mislio. Moraću da nađem formu i način da energetski i agresivno budemo na nivou. Naći ću momke koji će to moći da ispoštuju 100 odsto.

Stanković do sada ima tri neuspešna ulaska sa Crvenom zvezdom u Ligu šampiona, ali izdanje u Mađarskoj ne pripisuje pritisku.

-Mislite da će fudbal da stane ako ne uđem četvrti put u Ligu šampiona? Nije mi prijatno, ali uradiću sve u revanšu da prođemo dalje. U Zvezdi je uvek pritisak, za svakog trenera i za svakog igrača. Želim da pritisak bude na meni, a ne na igračima. Od njih tražim da budu čvršći na terenu. Ja nemam nikakav problem.

Iako je evidentno da pojedini igrači nisu na svom maksimumu, Stanković ništa ne bi menjao u izboru startera.

-Počeo bih isto. Znate kako, posle bitke možemo svi da budemo generali. Znam da ima preko 4.000.000 zvezdaša, svako bi trebalo da ima svoje mišljenje. Hvala Delijama na dolasku ovde, žao mi je što nisu otvorili stadion da napune u što većem broju - poručio je Stanković.