U ovim trenucima, fudbaleri Crvene zvezde igraju prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a protivnik je Hapoel Ber Ševa.

Od 58. minuta, Zvezda ima igrača manje.

Naime, sudija Hesus Hil Manzano iz Španije pokazao je dva žuta kartona odjednom igraču Hapoela - Matanu Baltaksi, koji je napravio dva faula za žuti karton, najpre zbog starta nad Bukarijerm, a potom i nad Seolom.

Sudija je prišao fudbaleru Hapoela i pokazao mu žuti karton dva puta, a onda i put u svlačionicu.

Odmah mu je objasnio i da je prvi faul za žuti karton napravio kada je vukao Bukarija, a onda i kada je oštro startovao na Seolu dve sekunde kasnije.

Uzalud su se bunili igrači Hapoela, Baltaksa je otišao u svlačionicu, pa će Zvezdi biti olakšan posao da preokrene rezultat, pošto je gubila od finiša prvog poluvremena zbog greške golmana Mateusa i štopera Lukasena.