Za nedelju dana, 11. avgusta, Zvezdu očekuje revanš na "Marakani", pa će tako crveno-beli imati dosta posla ukoliko žele da se plasiraju u plej-of za Ligu šampiona.

Imala je Zvezda i igrača više na oko pola sata do kraja utakmice, ali, ni to nije bilo dovoljno da barem izjednače i anuliraju prednost protivnika pred revanš u Beogradu.

Posle utakmice, trener srpskog šampiona, Dejan Stanković, govorio je o utakmici za Arenu Sport.

-Moraćemo da ih slomimo, je li tako, nije najbolji dan ili utakmica. Da sam očekivao agresivnost, jesam, ali kako je izgledalo na terenu ne znam. Sve ide na mene. U Beogradu očekujem i smatram da su upoznali ekipu, videli su kako se igra agresivno, na ivici kartona stalno, ako ne ispariramo, biće teško u Beogradu, ako uspemo, bićemo bolji. Bili smo bolji 10 na 10 nego 10 na 9, nekada se i strah uvuče, dosta faktora je uticalo, ali ne želim izgovore. Nije dobar dan, ni moj, ni igrača, svodićemo račune posle revanša. Sada fokus i da okrenemo - rekao je Stanković.

Kako dodaje Dejan Stanković, kaže da je igra Zvezde na trenutke bila dosta konfuzna.

- Sigurno da zatvorimo tranziciju koja je bila dobra kod njih, ali ne toliko strašna koliko smo mi delovali konfuzno. Dosta grešaka, nisam to navikao od mojih momaka, ali dešava se slab dan, dešava se. Imali smo šanse u prvom poluvremenu, trebalo je da budemo ciničniji u drugom, precizniji. Ali okej, svodićemo račune u revanšu - istakao je Stanković.