Pričalo se da bi Afimiko Pululu mogao ovog leta da pojača Crvenu zvezdu nakon što mu je istekao ugovor u Jageloniji, ipak od tog posla nema ništa.

Čovek koga su dobro upamtili TSC i Novi Pazar kada je dolazio u Srbiju sa poljskim timom, odlučio se za Saudijsku Arabiju i imao sasvim validan razlog - novac.

Pululu je potpisao trogodišnji ugovor sa Al Hazemom i zaradiće 9.000.000 za tri sezone u Arabiji.

Povremeni reprezentativac Angole nosi nadimak "afrički Lukaku", a za njega se interesovao veliki broj evropskih klubova, ali niko nije mogao da mu ponudi uslove kao klub koji je izabrao.