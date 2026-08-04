Fudbaleri Crvene zvezde igraju prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela Ber Ševe.

Utakmica se igra u u mađarskom gradu Sombatelj, gde šampion Izraela igra svoje mečeve zbog nepovoljne situacije u državi.

Inače, na dan utakmice u Mađarskoj, osvanuo je i Zvezdin dres u kom se očekuje i da fudbaleri srpskog šampiona izađu na megdan Izraelcima u borbi za plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona.

Podsećanja radi, Zvezda već sada zna protiv koga će igrati ukoliko pobedi Hapoel.

Naime, potencijalni rivali u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona su danski Arhus ili azerbejdžanski Sabah.

Ipak, ukoliko bude poražena od šampiona Izraela, Zvezda će igrati protiv češke ekipe Viktorije iz Plzenja.