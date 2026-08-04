Sudar sa srpskim i evropskim velikanom kotira se kao jedan od najvećih izazova u istoriji kluba iz Ber Ševe.

-Svi znamo da je ovaj zadatak najteži koji postoji, ali fudbal je to. Ako dođemo sa ludilom u očima i taktičkom disciplinom, možemo da smanjimo zaostatak - poruka je iz Hapoela objavljena na izraelskom portalu „One“.

Trener Ran Kožuh preneo je jasnu poruku igračima pred utakmicu i više puta isticao element vere.

-To je lepota fudbala, velike razlike se smanjuju srcem i dušom. Moraćemo to da uradimo večeras, ako budemo igrali ravnodušno kao u nekim periodima na poslednje dve utakmice, neće se dobro završiti. Moramo da se bez straha borimo za svaku loptu, onda možemo i protiv rivala koji se na papiru smatra superiornijim - rekao je Kožuh.

Prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Hapoel – Crvena zvezda je od 19.30 časova.