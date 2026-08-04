Pre tačno 31 godine počela je jedna od najvećih zločinačkih operacija na ovim prostorima.

Tog 4. avgusta 1995. operacija "Oluja" prouzrokovala je proterivanje 250.000 Srba sa prostora Republike Srpke Krajine.

Tokom četiri dana koliko je akcija trajala, nestalo je čak 1.805 osoba, poginulo je gotovo 700 civila, spaljeno je, srušeno i opljačkano više od 20.000 srpskih kuća.

U koloni koja je tog leta krenula put Srbije kako bi spasila živu glavu, našao se i Miloš Degenek, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde. Kao mališan koji jedva da je napunio godinu dana, zajedno sa svojom porodicom morao je da napusti svoje ognjište.

- "Oluja" je velika tragedija. To nije ni oluja to je proterivanje ljudi iz svojih domova, otimanje imovine. Ne sećam se jer sam bio mali, ali se moji sećaju svega i žive tako sa tim. Znam iz priča roditelja, babe i dede da smo devet dana išli traktorom. Zauvek će ostati samo jedna velika žal i tuga za tim šta smo sve ostavili dole. Ali... to je bilo i uvek će biti naše. Naše kuće, mesto gde smo se rodili i postali ljudi... - priseća se Degenek u razgovoru za "Alo".

Dok se u Srbiji sećaju žrtava strašnog genocida, u Hrvatskoj se 5. avgust slavi kao "Dan pobede i domovinske zahvalnosti".

- Ljudi u Hrvatskoj to slave jer gledaju svoju stranu priče i ono što njih zanima. Nemam tu mnogo da kažem. Želim samo da smo svi živi i zdravi i da se ovako nešto više nikada ne ponovi - kaže fudbaler.