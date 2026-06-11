Za „orlove“, nažalost, ne možemo da navijamo na Svetskom prvenstvu 2026. u SAD, Meksiku i Kanadi, ali za fudbalere naših korena možemo. Ima ih u nekoliko reprezentacija.

Aleksandar Pavlović nosi dres Nemačke, zemlje svoje majke, u Austriji su Marko Arnautović (majka Austrijanka) i Saša Kalajdžić, reprezentativac Australije je Miloš Degenek, rođeni Kninjanin. Za Novi Zeland igra Marko Stamenić, sin Srbina i Samoanke, dok je napadač bosanskih „zmajeva“ Jovo Lukić iz Republike Srpske, doduše rođen u Šapcu. I zbog toga je na udaru s obe strane Drine...

I Mundijal 2030. će organizovati tri države (Španija, Portugal, Maroko), s tim da je FIFA u eksperimentisanju stigla do još tri! Naime, kako naredni Mundijal pada na 100. godišnjicu od prvog, jedna utakmica biće odigrana na čuvenom „Sentenariju“ u Montevideu, a još po jedna u Buenos Ajresu („Monumental“) i Paragvaju („Osvaldo Domingez Dib“).

Pa, možda nas tamo bude, možda baš u Montevideu, kad smo se onomad nasukali u Leskovcu pa Severnu i Centralnu Ameriku nećemo videti...