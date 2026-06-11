Naime, predsednik Slavije iz Sofije Venceslav Stefanov otkrio je da je Crvena zvezda angažovala Kristijana Balova.

- Skoro svi vodeći klubovi iz Bugarske su bili zainteresovani za Balova. Međutim, Zvezda ga je pratila skoro tri meseca. I ne samo Crvena zvezda. I PAOK je bio jako zainteresovan. Ali Zvezdini uslovi su bili najbolji za Balova i Slaviju. Izgleda da se ljudi u Beogradu razumeju u fudbalu, odlučili su da ga razvijaju. Ide u šampionski tim. Igraće u Ligi šampiona, kao i Martin Georgijev u AEK-u. Ne znam da li ima još bugarskih igrača u Ligi šampiona. Čekajte, nema ih... - rekao je Stefanov.

Ne krije prvi operativac Sofije zadovoljstvo povodom zaključenja posla teškog 2.500.000 evra. Dodaje i da se nada da bi Kristijan Balov kroz koju godinu mogao da napravi još jedan iskorak i ode u vodeće evropske lige.

Zanimljivo, otkrio je Stefanov da je brzonogi krilni napadač bio na radaru srpskog trenera Marka Nikolića koji je nedavno sa AEK-om osvojio titulu, a potom produžio ugovor do 2029. godine.

- Mi stvaramo, radimo, prodajemo. Balov će za Zvezdu potpisati na četiri plus jednu godinu. Važno je da ide u dobar tim, ne ide u drugu tursku ligu ili u Moldaviju. Ide u šampionski tim. Za godinu ili dve ga vidim u još jačem klubu. Ljudi iz Crvene zvezde i AEK-a nisu budale. To možete da budete sigurni. Dva šampiona dolaze da uzmu igrača Slavije. Ne uzimaju iz Beroea ili drugih klubova. Znaju da ovde može nešto lepo da nikne. Mi vodimo igrače u Ligu šampiona - podvukao je predsednik Slavije.

Ostaje da se vidi kako će se mladi fudbaler snaći u novom velikom izazovu.