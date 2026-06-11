Niksi su priredili jedan od najvećih preokreta koje je NBA ikada videla. Tim iz Njujorka nadoknadio je čak 29 poena zaostatka protiv Sparsa i slavio sa 107:106, čime je poveo 3:1 u finalnoj seriji i stigao na korak od prve šampionske titule još od 1973. godine.

Delovalo je da će San Antonio rutinski odraditi posao. Sparsi su pogađali sa svih pozicija, oborili rekord NBA finala sa 14 trojki u prvom poluvremenu i na odmor otišli sa ogromnih 76:49. Početkom poslednje četvrtine prednost je iznosila čak 20 poena (95:75), a publika u Medison Skver Gardenu već se spremala za još jedno bolno veče.

Branson je meč završio sa 36 poena i sedam asistencija, dok je Anunobi ubacio 33 poena, uključujući i koš odluke. Upravo je on postao junak večeri – prvo je blokirao pokušaj De'Arona Foksa koji je mogao da reši utakmicu, a zatim nekoliko sekundi kasnije pogodio za istorijsku pobedu Njujorka.

Sa druge strane, Sparsi će dugo žaliti za propuštenom prilikom. Tim koji je delovao nezaustavljivo u prvom poluvremenu potpuno je stao nakon odmora. Teksašani su postigli samo 30 poena u drugom delu utakmice.

Njujork sada ima tri prilike da stigne do šampionskog prstena. Prva dolazi već u petoj utakmici u San Antoniju, gde će Sparsi igrati pod ogromnim pritiskom i pokušati da izbegnu kraj sezone.