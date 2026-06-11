Počinje Mundijal. Tamo gde su krunisani najbolji. Dvojica najboljih svih vremena.

Stadion Asteka

Nema fudbalskog hrama na kugli zemaljskoj, sem eto legendarne „Asteke“, koji može da se pohvali da je svedočio titulama i Pelea i Maradone.

Crna Perla je uradila to 1970. sa, kažu, najjačim Brazilom ikad - Žairzinjo, Žerson, Tostao, Pele, Rivelinjo, tu navalnu petorku zna svaki pasionirani ljubitelj fudbala - dok je Zlatni dečak slavio 1986. Uz pomoć 10 Argentinaca i svoje „božje ruke“, dabome.

Pele

Meksiko Siti stadion - FIFA ne dozvoljava imena po sponzorima, niti nadimke - danas od 13 sati po lokalnom (21 po srednjeevropskom) otvara vrata Svetskom prvenstvu 2026. Prvom s 48 reprezentacija, među kojima su četiri ezgotična debitanta: Uzbekistan, Jordan, Kurasao i Zelenortska Ostrva, od čijeg šamara - zar ne „orlovi“? - i dalje bride obrazi. Biće tamo i Paragvaj i njegova čuvena navijačica poznata po vrelim fotkama tokom Mundijala od pre 16 godina.

Nažalost, povećanje od čak 50 odsto u odnosu na, čini se, dosadašnji idealan broj učesnika nije pomoglo Srbiji da se domogne Severne i Centralne Amerike. Naš Titanik se nasukao u Leskovcu, gde je jesenas trebalo da potopimo Albance i onda proletos prođemo kroz baraž, uz božju pomoć. Kao Bosanci.

Dijego Maradona

I dok u Cirihu ne smisle novi eksperiment s najvažnijim sportskim takmičenjem na svetu - nek izvinu Olimpijske igre - i povećaju ga na 64 reprezentacije (!), a priča se već o tome, ostaje nam da na 16 stadiona u SAD, Meksiku i Kanadi odgledamo 72 utakmice u grupnoj fazi, te još 32 u eliminacionim rundama, zaključno s finalom 19. jula u Ist Raterfordu, iliti predgrađu Njujorka. Prva od 104 ukupno je Meksiko - Južna Afrika.

Ako ništa drugo, FIFA je pogodila sa stadionom na kojem startuje 23. Svetsko prvenstvo. Od hrama fudbalskih bogova nije moglo bolje...

Stadion Asteka