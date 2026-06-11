Počinje Mundijal. Tamo gde su krunisani najbolji. Dvojica najboljih svih vremena.

Nema fudbalskog hrama na kugli zemaljskoj, sem eto legendarne „Asteke“, koji može da se pohvali da je svedočio titulama i Pelea i Maradone.

Crna Perla je uradila to 1970. sa, kažu, najjačim Brazilom ikad - Žairzinjo, Žerson, Tostao, Pele, Rivelinjo, tu navalnu petorku zna svaki pasionirani ljubitelj fudbala - dok je Zlatni dečak slavio 1986. Uz pomoć 10 Argentinaca i svoje „božje ruke“, dabome.

Meksiko Siti stadion - FIFA ne dozvoljava imena po sponzorima, niti nadimke - danas od 13 sati po lokalnom (21 po srednjeevropskom) otvara vrata Svetskom prvenstvu 2026. Prvom s 48 reprezentacija, među kojima su četiri ezgotična debitanta: Uzbekistan, Jordan, Kurasao i Zelenortska Ostrva, od čijeg šamara - zar ne „orlovi“? - i dalje bride obrazi. Biće tamo i Paragvaj i njegova čuvena navijačica poznata po vrelim fotkama tokom Mundijala od pre 16 godina.

Nažalost, povećanje od čak 50 odsto u odnosu na, čini se, dosadašnji idealan broj učesnika nije pomoglo Srbiji da se domogne Severne i Centralne Amerike. Naš Titanik se nasukao u Leskovcu, gde je jesenas trebalo da potopimo Albance i onda proletos prođemo kroz baraž, uz božju pomoć. Kao Bosanci.

I dok u Cirihu ne smisle novi eksperiment s najvažnijim sportskim takmičenjem na svetu - nek izvinu Olimpijske igre - i povećaju ga na 64 reprezentacije (!), a priča se već o tome, ostaje nam da na 16 stadiona u SAD, Meksiku i Kanadi odgledamo 72 utakmice u grupnoj fazi, te još 32 u eliminacionim rundama, zaključno s finalom 19. jula u Ist Raterfordu, iliti predgrađu Njujorka. Prva od 104 ukupno je Meksiko - Južna Afrika.

Ako ništa drugo, FIFA je pogodila sa stadionom na kojem startuje 23. Svetsko prvenstvo. Od hrama fudbalskih bogova nije moglo bolje...