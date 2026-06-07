Paragvajci su pred put na Mundijal imali generalnu proveru, a spektakl u Asunsionu - takav vatromet, kažu, nikad nigde nije viđen - nije mogao da prođe bez Larise Rikelme.

Najpoznatija navijačica iz naroda Gvarani biće takođe na šampionatu sveta, njenom prvom, o čemu je Alo! pisao pre dva meseca. Tokom SP 2010, inače poslednjem za „albirohu“, navijala je s „nokijom“ u dekolteu na ulicama glavnog grada Paragvaja. Odakle se sad javila putem Instagrama na kojem je u međuvremenu skupila 2,2 miliona pratilaca, između ostalog i golim fotkama, pa i na naslovnici „Plejboja“.

„Prateći naš nacionalni tim u autobusu s otvorenim krovom doživela sam jedan od najuzbudljivijih i najvažnijih trenutaka u životu. Videti toliko porodica, dece i odraslih sa suzama u očima, visoko podignutim zastavama i ogromnom nadom u srcima, bilo je nezaboravno“, napisala je danas 41-godišnja influenserka koja će u SAD, Meksiku i Kanadi raditi kao komentatorka.

Paragvajci su tim autobusom stigli na stadion „Defensores del Čako“, gde su razbili Nikaragvu (4:0) i raspalili maštu nacije da mogu da ponove podvig iz Južne Afrike, kad su dogurali do četvrtfinala.

„Posle toliko godina čekanja, paragvajski narod ponovo sanja zajedno. Danas nismo samo videli naše igrače kako prolaze, već smo videli nadu, emocije i ponos cele zemlje. Hvala ti, „albiroha“, što si nam pružio ovaj dragoceni trenutak koji će zauvek ostati u našim sećanjima“, dodala je Larisa.

Rikelmeova se potom slikala u teksas jakni na čijim leđima je zastava Paragvaja i lavlja glava umesto grba.

„Duh naroda Gvarani ne može se objasniti, on se oseća. Ručno rađeno paragvajskim talentom i bojama koje nosimo u dušama. Svaki detalj predstavlja strast, snagu i ponos zemlje koja nikad ne prestaje da veruje. Ovo umetničko delo putuje sa mnom u Sjedinjene Države, noseći mali deo Paragvaja svetu“, naglasila je najpoznatija navijačica belo-crvenih.

Paragvaj je spržio Nikaragvu sa 4:0 (Kaku 17, Almiron 42, Galarsa 62, Majdana 67), a pre toga su navijači zapalili nebo nad „Defensoresom del Čakom“, stadionom koji nosi ime po braniocima u ratu protiv Bolivije 1932. Bezbroj crvenih baklji i vatrometa su zapalili i stvorili veličanstven ispraćaj miljenicima nacije.

Nažalost reprezentacije koja ide na osmi Mundijal - najbolji plasman 2010, četvrtfinale - pomutila je povreda Dragulja. Protiv SAD i Turske sigurno neće igrati...