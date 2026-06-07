Basketaši reprezentacije Srbije u nedelju od 18 časova igraju polufinale Svetskog kupa u basketu 3x3, a TV prenos možete da gledate na RTS 2, kao i na Arena premium 4.

Basketaši Srbije su u grupnoj fazi bili perfektni i ostvarili su sve pobede, a u četvrtfinalu protiv Holandije su posle velike borbe i preokreta slavili protiv Holandije sa 21:19.

Oni će u polufinalu odmeriti snage sa Letonijom, koja je pobedila Litvaniju sa 22:13, a TV prenos uživo polufinalnog meča možete da gledate od 18 časova, kao i u tekstualnom prenosu na našem portalu.

Takođe, prenos uživo možete da pratite i na FIBA 3x3 Jutjub kanalu, koji radi sve prenose uživo.

Podsetimo, ukoliko Srbija pobedi, u finalu će igrati sa pobednikom meča Nemačka - Francuska, a u suprotnom će igrati sa poraženim za treće mesto.

Meč za treće mesto igra se od 20.05, a finale je u 21.15.