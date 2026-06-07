Najpoznatiji glas sa malih ekrana i legendarni sportski novinar, Edin Avdić napustio nas je u sredu uveče iznenada u 48. godini.

Mnogi ljudi i dalje ne mogu da veruju da Edin Avdić nije među nama i da više neće biti tog karakterističnog šmeka koji je donosio na male ekrane i podkaste kada je košarka u pitanju. Kolika je bila njegova veličina govori i činjenica da su se na jučerašnjoj komemoraciji u Beogradu pojavili velikani regionalne košarke.

Istog dana se na društvenoj mreži "X" oglasio još jedan legendarni trener, Bogdan Tanjević.

On je bio u potpunoj neverici, a u rečenici koju je objavio se mogla osetiti tuga i koliko mu je Edin Avdić zapravo značio.

- Nekad davno, možda i deset, samo tad i nikad više, a toliko je bilo još toga da mu se kaže - napisao je Bogdan Tanjević uz zajedničku sliku sa Edinom i Koletom.