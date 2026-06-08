- U ovom ludom vremenu, Edin je bio čovek koji nikada nikoga nije prevario niti zakinuo za jednu jedinu reč i upravo zbog toga su ga svi neizmerno voleli i cenili. Iako mu je profesija bila vezana za govor i mikrofon, posedovao je retku i dragocenu vrlinu – umeo je istinski da sasluša druge, a njegovo prijateljstvo i podrška značili su mi neizmerno mnogo.

Bio je više nego iskren.

- Svi me znate kao čoveka koji retko pokazuje slabost. Ali danas teku suze koje su preplavile svet. Njegov prerani odlazak je nepravedan i teško je prihvatiti da ga više nema među nama.

Nastavio je u istom ritmu.

-Kao sportski komentator, Edin je znao sve o sportu, a košarku je istinski živeo. Nesebično je delio svoje ogromno znanje i prenosio igru sa čistom emocijom, sa željom da svi osetimo pravu lepotu sporta. Za svaki zajednički minut, savet i neponovljive prenose – veliko ti hvala.

Na kraju obraćanja podelio je anegdotu koja, po njegovim rečima, najbolje oslikava kako su Edina doživljavali velikani regionalne košarke.

Sahrana Edina Avdića biće održana danas od 14.30 časova na sarajevskom groblju Bare.