rvena zvezda je napravila promenu u sportskom sektoru i umesto Milana Dozeta na mesto sportskog direktora je došao Miloš Teodosić.

Ipak, Dozet neće napustiti klub u potpunosti, iako je i sam podneo ostavku posle poraza u polufinalu ABA lige.

Kako prenose Sportske, Dozet je dobio funkciju koordinatora mlađih kategorija u klubu i pomagaće Dragoljubu Avramoviću u radu sa mladim igračima.

U klubu su procenili da Dozet već poznaje sistem rada kluba i da je najbolje rešenje da ostane nego da se dovodi neko novi.