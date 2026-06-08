Nakon što je polufinalna utakmica između Hapoel Tel Aviva i Hapoel Jerusalima prekinuta zbog sirene za vazdušni napad na Izrael, nekim košarkašima je očigledno sve preselo.

Prema informacijama “Sport 5” Entoni Blekni i Danijel Oturu planiraju da se danas ukrcaju na avion i napuste Izrael. Isti izvor ističe da su zabrinuti i da planiraju odlazak Kris Džons i Tai Odiase.

Navodno je i Stefanos Dedas, asistent u stručnom štabu Dimitrisa Itudisa, pokušao da se dokopa bezbednijeg okruženja ali su ga iz tima nagovorili da ostane.