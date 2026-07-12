Makabi je ozvaničio je veliko pojačanje za narednu sezonu, a izraelski šampion potpisao je trogodišnji ugovor sa bekom reprezentacije Izraela i jednim od najboljih domaćih igrača.

Madar (25, 190 cm) u Makabi stiže nakon perioda u Hapoelu iz Tel Aviva, a prethodno je nastupao za Partizan, Fenerbahče i Bajern Minhen.

-Srećan sam i uzbuđen zbog novog poglavlja u karijeri. Obećavam da ću dati sve od sebe na svakom treningu i utakmici kako bih pomogao Makabiju da ostvari ciljeve - rekao je Madar.

Trener Makabija Oded Kataš istakao je da od novog pojačanja očekuje važnu ulogu.

-Njegovi kvaliteti su svima poznati. Dolazi u pravom trenutku i vidimo ga kao igrača sa značajnom ulogom u timu - poručio je Kataš.

Madar je tokom karijere odigrao 89 utakmica u Evroligi, a u sezoni 2024/25 bio je jedan od ključnih igrača Hapoela na putu do osvajanja Evrokupa i plasmana u elitno evropsko takmičenje.

U finalnoj seriji izraelskog plej-ofa prosečno je beležio 19,2 poena, osam asistencija i 1,5 ukradenu loptu.

Sa reprezentacijom Izraela osvojio je Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina 2019. godine, a u seniorskoj selekciji nedavno je postavio rekord karijere sa 31 poenom protiv Nemačke.

Madar će tako preći u redove najvećeg rivala i obući dres Makabija Tel Aviv.