Kapiten Srbije nastavlja karijeru u Hjuston Rokitsima.

Nakon potvrde transfera, Bogdanović se oglasio na svom Instagramu, zahvalivši se na periodu koji je proveo u Los Anđelesu.

- Dve godine. Bezbroj uspomena, lekcija, prijateljstava i bitaka.

Hvala svima u organizaciji što ste verovali u mene i učinili da se od prvog dana osećam kao kod kuće.

Hvala svakom treneru, saigraču, članu medicinskog tima, ekonomima i svima koji rade iza kulisa na posvećenosti i tome što ste me svakog dana terali da budem bolji.

A vama, navijačima, hvala na energiji i podršci u svakom trenutku.

Zauvek ću biti zahvalan na ovom poglavlju svog života. Želim vam svima mnogo uspeha u budućnosti - poručio je Bogdan Bogdanović.