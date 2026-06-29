Sudbina Bogdana Bogdanovića u Los Anđeles Klipersima dobila je novi obrt, pošto je franšiza iz Kalifornije odlučila da ne aktivira timsku opciju u njegovom ugovoru za sezonu 2026/27, prenosi američki The Athletic.

Klipersi su istovremeno iskoristili opciju za Bruka Lopeza, koji će i naredne sezone ostati u timu za platu od 9,2 miliona dolara, dok su odustali od nastavka saradnje sa Bogdanovićem i iskusnim Nikolasom Batumom.

Ovakva odluka znači da Bogdanović neće nastaviti saradnju po uslovima predviđenim ugovorom, koji je za narednu sezonu sadržao timsku opciju vrednu čak 16 miliona dolara. Time srpski reprezentativac ulazi u novu fazu karijere, u kojoj će zajedno sa svojim agentima razmatrati naredni korak.

Bogdanović je u Kliperse stigao posle trejda iz Atlanta Hoksa, a u dresu ekipe iz Los Anđelesa prošle sezone odigrao je 23 utakmice. Za prosečno 19,7 minuta na parketu beležio je 7,4 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije.

Za razliku od njega, Bruk Lopez je uspeo da zadrži poverenje čelnika kluba nakon što je u 75 utakmica prosečno beležio 8,5 poena i 3,6 skokova, pa će i naredne sezone biti deo rotacije Klipersa.

Pred Bogdanovićem je sada izuzetno zanimljivo leto. Iskusni bek, koji iza sebe ima bogato NBA i evroligaško iskustvo, mogao bi da privuče pažnju više klubova na tržištu, a ostaje da se vidi da li će nastaviti karijeru u najjačoj ligi sveta ili će se prvi put posle dugo vremena otvoriti mogućnost povratka u Evropu.

Prema navodima The Athletica, odluka Klipersa predstavlja jedan od prvih značajnijih poteza franšize uoči početka prelaznog roka, koji bi mogao da donese velike promene u sastavu tima.