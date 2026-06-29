Pajola se pominjao kao jedno od mogućih pojačanja crveno-belih, a dodatnu težinu tim spekulacijama davala je činjenica da je novi generalni menadžer Zvezde Miloš Teodosić godinama delio svlačionicu sa njim u Virtusu. Iskusni srpski plejmejker bio je jedan od njegovih "mentora" tokom zajedničkog perioda u Bolonji.

Ipak, pregovori oko eventualnog transfera trenutno su u zastoju, prenosi "Backdoor Podcast", dok se kao najozbiljniji kandidat za potpis 26-godišnjeg reprezentativca Italije sada izdvaja Maksima iz Rima.

Reč je o klubu koji je preuzeo licencu Breše za nastup u italijanskom prvenstvu i Evrokupu. Prema istim informacijama, novi vlasnik trebalo bi da bude Pol Matijašić, sportski sektor vodiće bivši generalni menadžer Partizana Zoran Savić, dok se kao prvi trener pominje Etore Mesina.

Upravo bi Mesinin dolazak mogao da bude presudan u odluci Pajole. Iako je Virtus ranije obavestio da želi da nastavi karijeru u inostranstvu, mogućnost da postane jedan od ključnih igrača novog projekta u Rimu mogla bi da ga navede da promeni planove.

Pajola je član Virtusa još od 2015. godine, kada je sa svega 16 godina stigao u klub i započeo put koji ga je doveo do statusa jednog od najprepoznatljivijih italijanskih plejmejkera.