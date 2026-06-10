Izgleda da u Italiji žele da podignu tržišnu vrednost košarkaških klubova, pa tako posle Vanoli kremone još jedan klub želi da se preseli u Rim.

Kremona je sad u vlasništvu konzorcijuma u kojem je i Luka Dončić, dok bi drugi klub u Rimu trebao da dođe iz Trsta.

Prvi čovek Trsta Pol Matijasik razmatra da taj klub preseli u prestonicu Italije, a da generalni menadžer kluba bude Zoran Savić.

Ono što je zanimljivo je što bi trener ekipe bio proslavljeni Etore Mesina.

Ukoliko se Matijasikov plan realizuje, Trst bi iz Rima tražio put i u NBA Evropa.

Trst je već obezbedio korišćenje dvorane "PalaEur" i postigao dogovor sa klubom "Stela EBK" o saradnji u pogledu omladinskog pogona.