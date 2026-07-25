Nikola Jokić se nalazi među najplaćenijim igračima u NBA ligi.

Srpski košarkaš je na drugom mestu na listi, odmah iza neprikosnovenog Stefa Karija.

Trostruki MVP najjače lige sveta će prema projekcijama naredne sezone inkasirati čak 59.033.114 dolara. Sa druge strane, verovatno najbolji šuter svih vremena će zaraditi 62.587.158 dolara u narednoj sezoni.

Jokić se tako našao ispred brojnih velikih imena svetske košarke, uključujući Janisa Adetokumba, Entonija Dejvisa i Džejsona Tejtuma, koji će prema projekcijama zaraditi po 58.456.566 dolara.