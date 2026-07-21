Videla je Arena nekoliko spektakularnih mečeva prethodnih godina, a sada deluje da će videti još jedan.

Srbija i Francuska će u sklopu priprema za FIBA kvalifikacioni prozor, koji je na programu krajem avgusta, odigrati prijateljske utakmice, od kojih će ona 20. avgusta biti na programu u Areni.

U međuvremenu su Francuzi izbacili i spisak igrača na koje računaju, a na istom se nalazi Viktor Vembanjama, pa ćemo tako u Beogradu gledati okršaj Nikole Jokića i asa San Antonio Sparsa. Takođe, na spisku se nalaze i Evan Furnije, Rudi Gober, Silvan Francisko...

Srbija je sa četiri pobede i dva poraza prošla dalje, u drugi krug kvalifikacija za Mundobasket. U avgustu, Orlove čekaju dve utakmice – protiv Islanda u Beogradu, 28. avgusta, odnosno tri dana kasnije, kada će nam u Pezaru rival biti selekcija Italije.