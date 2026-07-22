Marko Gudurić se nalazi na listi želja Fenerbahčea.

Kako prenose turski mediji, trener velikana iz Istanbula Šarunas Jasikevičijus želi da obnovi saradnju sa srpskim košarkašem sa kojim je u sezoni 2024/25 osvojio titulu u Evroligi. Gudurić je nakon toga otišao u Armani.

Međutim, italijanski “Backdoor Podcast” prenosi da Fenerbahče nije kontaktirao klub iz Milana, niti da postoje naznake da bi nekadašnji košarkaš Crvene zvezde mogao da se vrati u Tursku. Gudurić je sa Armanijem potpisao ugovor do 2028. godine. Uprava šampiona Italije ne razmatra mogućnost rastanka sa jednim od najvažnijih igrača u timu.

Gudurić je dres Fenerbahčea nosio u dva navrata: od 2017. do 2019. i od 2020. do 2026. godine.