Ševon Šilds nije više košarkaš Olimpije iz Milana, saopštio je danas italijanski klub.

Šilds (32) je bio član Olimpije od 2020. godine, a pre toga je igrao za Baskoniju, Trento i Skajlajners iz Frankfurta. On je sa klubom iz Milana osvojio deset trofeja, a dva puta je bio izabran u drugi tim Evrolige, 2021. i 2022. godine.

Šilds je rođen u SAD, ali ima i dansko državljanstvo. On je prošle sezone za klub iz Milana u Evroligi prosečno beležio 12,7 poena, 3,2 skoka i 2,7 asistencija.

Italijanski mediji navode da će Šilds igračku karijeru da nastavi u Fenerbahčeu.