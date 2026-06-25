Fenerbahče je krenuo da sklapa kockice za narednu sezonu. Već smo pisali da je Brekston Ki na pragu da Valensiju zameni Istanbulom, a čini se da će šampion Turske završiti još jedno kapitalno pojačanje.

Kako prenosi Basket news, Fener je veoma blizu da dogovori transfer Ševona Šildsa.

Danski reprezentativac će posle šest sezona napustiti Olimpiju, gde je postao jedan od simbola kluba. Ostavio je veliki trag, bio deo ekipe koja je osvojala titule i igrala na Fajnal-foru Evrolige, a sada je vreme za novi korak u karijeri.

Posao je veoma blizu da bude zatvoren, a Šarunas Jasikevičus će dobiti ogromno pojačanje za narednu sezonu. Šilds je 13. igrač na večnoj listi strelaca Evrolige, što dovoljno oslikava doprinos koji je imao u prethodnom periodu.