Fudbaleri Meksika postali su tek šesta selekcija u istoriji Svetskih prvenstava koja je ostvarila sve tri pobede u grupnoj fazi bez primljenog gola.



Meksiko je u Grupi A redom pobeđivao Južnu Afriku (2:0), Južnu Koreju (1:0) i Češku (3:0) i tako se upisao u istoriju Mondijala.

Pre Meksikanaca, grupnu fazu sa maksimalnim učinkom i bez primljenog gola završavali su Holandija (1974), Brazil (1986), Italija (1990), Argentina (1998) i Urugvaj (2018).

Izabranici Havijera Agirea će narednih dana saznati ime protivnika u šesnaestini finala SP, a naredni rival biće im neka od trećeplasiranih selekcija.

Meč će se igrati 30. juna u Meksiko Sitiju.