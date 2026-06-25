Pet meseci posle rastanaka sa Makabi Tel Avivom, Žarko Lazetić je pronašao novi angažman. Srpski strateg dogovorio je uslove sa Al Tavonom, te će u narednom periodu predvoditi klub iz Saudijske Arabije..

Srpski mediji ističu da će Srbin godišnje zarađivati oko 2.000.000 dolara neto, kao i da sa sobomna Bliski istok vodi kompletan stručni štab.

Lazetić će na klupi naslediti Brazilca Periklesa Šamuku, a na radaru čelnika Al Tavona je ovog leta bio još jedan srpski trener – Vladan Milojević, koji je prethodno kontaktiran, ali saradnja nije dogovorena.