Žarko Lazetić nalazi se na korak od najvećeg izazova u dosadašnjoj trenerskoj karijeri, pošto je srpski stručnjak među glavnim kandidatima za klupu Tuluza.

Nekadašnji trener TSC-a iz Bačke Topole i Makabija iz Tel Aviva, našao se u najužem izboru za novog šefa stručnog štaba francuskog prvoligaša, prenosi "Mozzart Sport", čime bi srpski fudbal posle dužeg vremena mogao da dobije trenera u jednoj od "liga petice".

Rukovodstvo Tuluza prvobitno je razmatralo oko 20 kandidata, ali je lista svedena na trojicu. Uz Lazetića, u konkurenciji su još trener Madervela Jens Bertel Askou i jedan francuski stručnjak.

Lazetić je obavio već razgovore uživo sa čelnicima kluba.

Lazetić je ostavio snažan utisak stilom igre koji je forsirao u Makabiju iz Tel Aviva i TSC-u, ali i sposobnošću razvoja mladih igrača i njihove tržišne afirmacije. Upravo se taj profil uklapa u filozofiju Tuluza, koji važi za klub okrenut stvaranju talenata i profitabilnim transferima.

Srpski stručnjak trenutno je bez angažmana nakon rastanka sa Makabijem, sa kojim je osvojio tri trofeja i ostvario zapažene rezultate na međunarodnoj sceni.

Interesantno je da je Lazetić prethodnih meseci bio i velika želja Predraga Mijatovića, koji ga je video kao jednog od kandidata za novog trenera Partizana.

Potpredsenik crno-belih je želeo da ga dovede u Humsku kao dugoročno rešenje za klupu, ali bi Lazetić sada mogao direktno da napravi iskorak ka francuskoj Ligi 1.