Arsenal je imao Media Day u okviru finala Lige šampiona, koje je na programu za nešto više od nedelju dana i naravno da je prvo pitanje bilo da prokomentariše osvajanje titule u Premijer ligi.

- Verovatno ne shvatate, ali ovo je jedan od najlepših osećaja ikada. Trebalo je da budem u trening centru i gledam utakmicu (Bornmut – Mančester Siti prim.aut.) sa momcima i osobljem, jer su tako želeli. Ali nisam mogao. Imao sam neku obavezu, Nisam mogao da donesem energiju koju su želeli i na kraju to je bio njihov trenutak da gledaju zajedno i budu ono što jesu. Nisam gledao utakmicu, samo sam čuo neku buku i magija se dogodila. Moj stariji sin je potrčao ka meni, zagrlio me i rekao „Mi smo šampioni tata!“ Bilo je predivno - rekao je Arteta.

Naravno, morao je da se dotakne Pepa Gvardiole, za kojeg se najavljuje da mu je ovo poslednja sezona u Mančester Sitiju, a pod kim je Arteta bio pomoćni trener.

- Pep ima veliki udeo u ovom mom putovanju. Prvo jer sam počeo karijeru pod njim u Mančester Sitiju. A zatim jer su oni podizali standard do ludačkih visina. To nas je nagnulo, igrače, osoblje, mene, da i mi podižemo standard i budemo bolji od toga. Poslednjih godina bili smo im veoma blizu i konačno smo uspeli da pobedimo.

Arsenal u nedelju igra susret poslednjeg kola protiv Kristal Palasa u gostima, koji je sa takmičarske strane krajnje revijalan, a naredne subote igra finale Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena. I Arteta ima šansu da vodi Arsenal do prve evropske krune.