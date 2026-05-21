Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju drugi meč polufinalne serije ABA lige. Crno-beli su, nakon trijumfa u prvom meču u Beogradskoj areni - 100:94, stigli nadomak finala, a igra se u dve dobijene.

Utakmica je na programu od 20 časova u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić", nekadašnjem "Pioniru" i domaćini su crveno-beli koji će imati podršku svojih navijača.

Uprkos činjenici da je "parni valjak" bio bolji i slavio u ponedeljak, kvote su naklonjene Crvenoj zvezdi. Bukmejkeri, uslovno rečeno, predviđaju laku pobedu tima s Malog Kalemegdana, pošto kvota na keca varira između 1,40 i 1,45 u zavisnosti od kladionice. S druge strane, trijumf gostiju iz Humske plaća se između 2,85 i 3,15.

Pobednik polufinalnog obračuna večitih rivala boriće se protiv Dubaija ili Budućnosti za titulu u regionalnom takmičenju.