Luka Dončić demantovao je izjavu svog oca Saše Dončića. Njegov otac je pričao za slovenačke medije i tom prilikom je rekao da postoji šansa da zaigra za reprezentaciju. Zato su brzo odlučili da reaguju iz tima zvezde ekipe iz Los Anđelesa.

"Izvori bliski zvezdi Lejkersa Luki Dončiću su mi rekli da se ništa nije promenilo od njegove poslednje izjave. Neće igrati za reprezentaciju ovog leta kako bi proveo što više vremena sa svojim ćerkama", naveo je poznati američki novinar Mark Stajn.

Luka je trenutno fokusiran na oporavak od povrede i na sudsku borbu sa svojom bivšom verenicom Anamarijom Goltes. Oni su u sukobu zbog starateljstva nad ćerkama.

Dončić je uvek igrao za Sloveniju, ali ovoga puta doneo je odluku da preskoči sledeće okupljanje. Koliko god to bilo teško navijačima, nemaju razlog da bilo šta zamere Dončiću.

Jasno je da vodi borbu za staratljestvo i da mu je to primarno u ovom trenutku.