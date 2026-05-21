Stefon Kesl je ostavio sve bez teksta...

Mladi bek San Antonio Sparsa zapalio je društvene mreže, pošto je brutalno zakucao preko Ajzee Hartenštajna.



Kesl je zaleteo ka reketu bez ikakvog straha, Hartenštajn je stao ispred njega očekujući faul ili polaganje, ali je usledio potpuni šok – eksplozivni bek Sparsa se vinuo u vazduh i monstruozno zakucao pravo preko centra Tandera!

Dvorana je na trenutak zanemela, klupa San Antonija skočila je kao oparena, a snimak poteza momentalno je postao viralan širom NBA sveta.

Iako su Sparsi na kraju poraženi od Oklahome (122:113), Keslovo zakucavanje definitivno je obeležilo veče i još jednom pokazalo koliko talenta poseduje mladi tim San Antonija.

Ovako nešto se ne viđa svakoga dana...