Katalonski klub je već stupio u kontakt sa krilom Partizana, tvrdi ovaj medij.

Reprezentativac Nemačke ima važeći ugovor sa crno-belima do leta 2027. godine.

On nije bio prva želja Barselone – već krilo Monaka Alfa Dijalo, ali je po svemu sudeći njegova naredna stanica Dubai.

Bonga ove sezone u ABA ligi prosečno beleži 11,2 poena, 5,3 skokova i 1,8 asistenciju po utakmici, a proglašen je i najboljim defanzivcem tog takmičenja.

U Evrolgi ima učinak od 9,9 poena, 5,6 skokova i 1,5 asistencija.

Ovaj 26-godišnjak igra svoju drugu sezonu u Partizanu, a prethodno je bio član i Bajerna, Toronto Reptorsa, Vašington Vizardsa, Los Anđeles Lejkersa i Skajlajnersa iz Frankfurta. Sa reprezentacijom Nemačke je osvojio Svetsko i Evropsko prvenstvo.

Startno krilo Barselone je Vil Klajburn – sjajni strelac koji ima 36 godina i ugovor do leta 2027. godine.